Sarah Jessica Parker usa roupa de estilista carioca em 'And Just Like That'

Isabela Capeto, 55, festejou o fato de ver Sarah Jessica Parker, 60, vestindo um figurino de sua criação na série "And Just Like That".

O que aconteceu

É da estilista carioca o modelito usado por Carrie (Parker) nos créditos iniciais do quinto episódio da terceira temporada da série. O capítulo em questão foi lançado ontem pela plataforma de streaming Max.

A peça chegou até a atriz norte-americana a partir de um encontro entre Isabela e Molly Rogers, figurinista de "And Just Like That". "Fui convidada pela Christina MacDonalds para a Further On Air, residência artística nos Hamptons. Resolvi levar comigo uma mala com algumas das minhas roupas favoritas — peças que eu mesma criei, claro. Um belo dia, numa studio visit, o Greg — amigo da Christina — apareceu com a Molly. Ela se encantou logo de cara com minhas criações e disse: 'Posso levar pra Sarah [Jessica Parker] ver? Isso é a cara da Carrie!'", relatou a estilista, em texto publicado no Instagram.