'Round 6' realmente terminou? Entenda o final misterioso da série

Hwang Jun-ho recebe a bebê da 222 como "presente" do Líder (Lee Byung-hun), assim como o prêmio em dinheiro do jogo.

Além disso, descobrimos que existem versões dos jogos em outros países — ou, pelo menos, uma nos EUA. E é por isso que dissemos que a série chegou "supostamente" ao fim.

Ao final, o Líder (Lee Byung-hun), vai para Los Angeles para entregar pertences e dinheiro à filha do jogador 456.

Quando ele está passando pela cidade, avista uma mulher misteriosa, vivida por Cate Blanchett ("Tarr"). Ela está jogando ddakji com um homem sem-teto, sugerindo que os jogos podem já estar se expandindo para além da Coreia. Os dois não trocam uma palavra, mas há uma tensão estranha no ar. Não está claro se eles fazem parte da mesma operação ou se um novo Round 6 surgiu nos EUA, fora do controle dele.

Em outubro de 2024, o Deadline informou que David Fincher ("Clube da Luta") estava em negociações para dirigir um derivado em inglês de "Round 6". Fincher ainda não comentou sobre a participação de Blanchett, e a Netflix não confirmou futuras produções da série.