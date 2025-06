Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 28/6 a 5/7

Vanderson diz a Tânia que deseja conhecer Sofia para entender por que Ellen o deixou. Patrícia aconselha Jaques a ficar de olho em Samuel. Isabela avisa a Filipa que Nina está sumida. Vanderson perambula pela mata próxima à mansão, e é rendido por Nina. Abel diz a Ricardo que Rebeca cuidará do caso de Sofia. Nina invade o quarto de Sofia, e Leo se assusta. Filipa abraça Nina. Jussara pede que Alan entregue um prato de comida a Marlon. Samuel mostra a foto de Vanderson para Nina, que reconhece o homem que estava próximo à mansão. Todos se preparam para a festa junina do bairro. Yuri consegue adiantar a soltura de Ryan. Saldanha e Rebeca procuram Vanderson.

Segunda-feira, 30 de junho

Jaques desconfia da intenção de Abel ao contratar Rebeca e dispensar Ricardo no caso de Vanderson. Alan mantém a detenção de Marlon e Adriano. Ryan deixa a prisão com Yuri. Kami espera por Marlon na festa junina. Jaques afirma que Abel não confia mais em Ricardo. Nina observa Filipa com Sofia. Lucas beija Dara. Filipa decide fazer uma festa de boas-vindas para Nina. Tânia confronta Jaques por contratar Vanderson para segui-la. Ryan surge no meio da festa junina, e todos se surpreendem. Kami tenta falar com Marlon. Fabiana pede que Ryan limpe o salão. Lucas encontra Ryan. Kami pede para conversar com Ryan.

Terça-feira, 1º de julho

Kami afirma a Ryan que não quer se reaproximar dele. Rosa se surpreende com a defesa que Jaques faz de Vanderson. Jaques provoca Sofia, e Leo o ataca. Samuel aprova a atitude de Leo. Nina disfarça sua ligação com Deco. Leo encontra um novo poema de Samuel e o questiona sobre seus sentimentos. Rosa pede que Abel e Jaques parem de brigar. Davi promove uma festa na casa de Ayla e Gisele, sem o consentimento do casal. Marlon e Adriano são liberados da detenção. Jaques propõe que Danilo seja o motorista de Rosa. Dedé conta a Marlon que conheceu Ryan. Leo confessa a Stephany que acredita que Samuel goste dela. Abel descobre que Vanderson está movendo uma ação pelo reconhecimento da paternidade de Sofia.

Quarta-feira, 2 de julho