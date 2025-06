Repórter da Record é atacado por pinscher ciumenta ao vivo: 'Calma, Cacau!'

Uma reportagem ao vivo da Record, em São Paulo, ganhou repercussão nas redes sociais após um incidente curioso.

O que aconteceu

O repórter Guilherme Campos foi atacado por uma cachorra no meio da entrevista. O episódio ocorreu enquanto o jornalista conversava com duas tutoras do animal, que já é conhecido pelo temperamento de ciúmes. Sem aviso, a pequena Cacau saltou do colo da dona e avançou latindo em direção ao repórter.

Guilherme tentou manter a compostura diante da reação inesperada. "Calma, calma, calma?", disse o repórter, enquanto a tutora recuperava o controle da cadela, que mesmo de volta ao colo seguia latindo com intensidade.