Creme raro de R$ 2.800 é segredo de beleza da rainha Camilla

Não deixamos clientes comprar vários potes de uma vez, e até a rainha segue as regras de forma muito rígida porque sabe o quanto esse creme é especial. É por isso que é o produto mais caro da linha. Deborah Mitchell, à revista People

O creme promete esticar e levantar os músculos do rosto. É indicado principalmente para peles secas, maduras e com manchas, rosácea ou eczema. É possível usá-lo junto com outros hidratantes, séruns ou como uma máscara noturna, para resultados mais rápidos.

A máscara Gold Bee Venom Mask é o produto de beleza favorito de Camilla Imagem: Divulgação/Heaven Skincare

Camilla é tão fã dos produtos que concedeu um "selo real de aprovação" à marca, o "royal warrant". Os "royal warrants" são selos distribuídos por membros seniores da família real para as marcas que eles usam e aprovam, um símbolo de prestígio e qualidade. A rainha também já deu o selo à sua cabeleireira e à estilista que fez seu vestido de casamento.