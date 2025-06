Quem são os novos personagens da continuação de 'Êta Mundo Bom'?

Haydée (Kênia Bárbara)

A nova dona da boutique é uma mulher bonita e moderna. Tem um mistério em sua vida.

Lúcio (Tony Tornado)

Dono da Rádio Paraíso, foi apaixonado por Margarida, com quem teve uma história no passado. Os dois se reencontram e ele sonha em reatar o romance. Guarda segredos do passado.

Tamires (Monique Alfradique)

Gerente do Dancing, assumiu o negócio no lugar de Clarice (Marianna Armelinni em "Êta Mundo Bom!"), sua prima. Não tem o menor talento para os negócios e está sempre colocando o Dancing em risco. Bonita e sedutora, é apaixonada por Ernesto (Eriberto Leão), mas não compactua com suas vilanias.