O parceiro Maluco Beleza: quem foi 'Claudete', amigo de Raul Seixas

Nós tínhamos uma compreensão mútua incrível. Compondo com ele, aprendi algo que levei para a vida toda. Nunca tivemos atritos, porque, quando um de nós não concordava com a ideia do outro, dizia: 'Então me convença'. E essa, para mim, é a manifestação mais genuína de democracia que já experimentei. Cláudio Roberto

Juntos, Raul Seixas e Cláudio Roberto emplacaram vários hits. Maluco Beleza (1977), O Dia em Que a Terra Parou (1977), Aluga-se (1980), Rock das Aranhas (1980) estão entre os principais exemplos de músicas compostas pela dupla.

Capa do disco O Dia em Que a Terra Parou (1977) Imagem: Reprodução

Mais de 30 dessas faixas foram gravadas entre 1975 e 1988. O maior símbolo da parceria sólida entre os amigos foi o álbum O Dia em Que a Terra Parou, de 1977 - todas as faixas foram compostas por Cláudio e Raul em conjunto. Novo Aeon, de 1975, também é uma obra assinada pela dupla, inclusive título do álbum lançado por Raul Seixas no mesmo ano.

Um dia, cheguei em casa e encontrei o Raul sentado na copa com minha primeira ex-mulher. Ele estava de blazer, como sempre, e disse: 'Vem cá, senta aqui, que eu tenho um negócio importante para conversar com você' (...) Vamos fazer o meu disco novo da Warner'. A gente nem sabia ainda que estávamos prestes a compor O Dia em Que a Terra Parou. Cláudio Roberto

Parceria retratada em série do Globoplay

Para celebrar as oito décadas do nascimento de Raul Seixas, o Globoplay lançou quinta-feira (26) a série "Raul Seixas: Eu Sou". O ícone do rock and roll nacional é interpretado pelo ator Ravel Andrade. A obra revive toda a trajetória do "maluco beleza", desde a infância, passando pelos shows, até os altos e baixos que marcaram sua carreira.