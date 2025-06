Quem é Eduarda Braum, 1ª brasileira a ganhar a coroa do Miss Supranational

Eduarda é a idealizadora do projeto "Protagonistas do Amanhã", onde dá palestras e visitas em escolas públicas no Espírito Santo. Em vídeo sobre o projeto, a miss diz que pela troca com professores, são construídos momentos de aprendizados: "Compartilho minha trajetória de vida e formação de professora para motivá-los a acreditar no próprio potencial, mostrando que o lugar onde vieram não limitam onde podem chegar".

Ela falou do projeto em resposta final que garantiu vitória: "Com a minha formação, inspiro jovens através do meu projeto 'Protagonistas do Amanhã', a pensarem em seus projetos de vida e a pensarem em seus objetivos de vida. Através do projeto e como comunicadora, consigo influenciar esse jovens sobre a importância da educação na vida de cada um deles".