Esposa de Leonardo mostra chegada de novo rebanho em fazenda: 'Comportados'

Poliana Rocha, 48, encantou os seguidores ao mostrar a chegada de novos moradores na Fazenda Talismã, propriedade rural que mantém com o marido Leonardo, 61, em Goiás.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais exibindo a entrada de diversos bois na fazenda do cantor. A quantidade de animais impressionou, e ela comentou com bom humor: "Na Fazenda Talismã, eles chegam bem comportados".

Para completar o clima rural da postagem, Poliana escolheu uma música que faz referência a vida no campo. A influenciadora compartilhou as imagens ao som da clássica canção de O Rei do Gado, tema de abertura de novela da Globo, exibida em 1996.