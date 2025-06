As 5 HQs mais vendidas da história; a 1º superou 8 milhões de cópias

A história envolvia o vilão Lagarto sob o controle da mística Calypso. O sucesso foi enorme: 2,5 milhões de cópias vendidas, consolidando a edição como um dos maiores sucessos da Marvel nos anos 90.

4. Superman #75 (1993) - 3 milhões de cópias

Capa de Superman #75 (1993) Imagem: Reprodução

A morte do Superman foi um dos eventos mais chocantes da cultura pop. Em Superman #75, lançado em 1993, o herói enfrenta o vilão Apocalipse em uma batalha épica que termina com sua morte.

O impacto foi imediato: filas nas bancas, comoção entre os leitores e mais de 3 milhões de exemplares vendidos. Essa HQ é lembrada até hoje como um divisor de águas para a DC Comics.

3. Adventures of Superman #500 (1993) - 4,2 milhões de cópias

Edição nasceu após a comoção com a morte do Superman. A DC lançou Adventures of Superman #500, trazendo pistas sobre o retorno do herói.