'Cidade de Deus' é eleito 15º melhor filme do século pelo NYT; veja lista

O New York Times elegeu "Cidade de Deus" como o 15º melhor filme do século em uma lista com 100 títulos.

"Cidade de Deus" foi indicado a quatro Oscars, inclusive o de melhor diretor. Lançado em 2002, foi dirigido por Fernando Meirelles e codirigido por Kátia Lund.

O jornal fez uma pesquisa entre mais de 500 cineastas, atores e fãs influentes de cinema, pedindo que eles escolhessem os 10 melhores filmes lançados desde 1º de janeiro de 2000. Entre os votantes, nomes como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, Guillermo del Toro, Chiwetel Ejiofor, Mikey Madison, John Turturro e Julianne Moore.