Netinho planeja retorno aos palcos após tratamento de câncer: 'Em breve'

No início do mês, Netinho anunciou a cura do câncer. "No exame PET/CT que fiz em 6 de junho não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", comemorou.

Apesar da boa notícia, Netinho precisou seguir com o tratamento até o fim, conforme recomendação médica. "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com a médica, e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimioterapia para consolidar o resultado", contou.