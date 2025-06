My Chemical Romance: cobrança de taxas extras para ingressos revolta fãs

Fãs da banda americana My Chemical Romance estão reclamando nas redes sociais de uma nova taxa cobrada em cima do valor do ingresso, além das taxas de administração e de serviço. O show está marcado para o dia 5 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque, em São Paulo. Ontem, o Procon-SP disse que já notificou a Eventim, empresa que vende os bilhetes.

O que aconteceu

Consumidores reclamam das taxas que chegam a quase R$ 250. No X, pessoas publicaram o print do carrinho de compras do site da Eventim. Além do valor de R$ 580 para o setor cadeira inferior, já com desconto associado a um banco, são cobradas três taxas que, juntas, somam R$ 169,39. Outra pessoa que escolheu pista premium (entrada inteira) pagaria R$ 895 pelo ingresso mais R$ 249,44 de taxas.

O UOL pediu um posicionamento para Eventim sobre o caso, mas ainda não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.