Mortes de personagens importantes marcam o início de 'Êta Mundo Melhor'

Ela decide abandonar o marido e fugir com o vilão. Enquanto Filomena espera Ernesto em uma casa na estrada, o bandido vai até a mansão sequestrar o filho de Candinho.

Ao ir ao encontro de Filomena, Ernesto descobre que a casa em que ela estava pegou fogo. A filha de Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura) não sobrevive ao incêndio.

Filomena (Debora Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Bom' Imagem: Artur Meninea/Globo

Anastácia (Eliane Giardini)

A mãe de Candinho também não irá aparecer em "Êta Mundo Melhor". No segundo capítulo, ficaremos sabendo que ela morreu após saber da tragédia com o neto.

Ao saber do desaparecimento do filho de Candinho pelo atrapalhado detetive Sabiá (Fábio de Luca), contratado para ajudar na procura pelo bebê, a tia de Sandra (Flávia Alessandra) passa mal. Anastácia não resiste e morre no hospital.