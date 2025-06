Monark rebate Igor 3k após ser chamado de burro: 'Eu não ligo'

O influenciador digital acusa o ex-sócio de se achar superior por abandonar a essência do podcast Flow para agradar o mercado por dinheiro. "O Igor tem o processo mental de lidar com a situação. Existe uma escolha que foi feita em 2021. E a decisão minha e do Igor foram totalmente opostas. Obviamente, ele vai tentar defender a decisão dele, que é melhor sacrificar a nossa ideia, a origem, a essência do produto, em troca de aceitação do mercado para dar rentabilidade". Os dois encerraram a sociedade no Flow em 2022 após Monark defender a existência de um partido nazista no Brasil.

Foi essa escolha que ele fez. Então, como ele tá ganhando dinheiro, talvez na perspectiva dele, ele se sente validado na sua escolha porque o mundo tá recompensando com riqueza.

Monark

Por fim, Monark diz aceitar o rótulo de "burro" se a menção é por poder falar o que bem entende. "Foi burrice minha escolher os meus princípios ao invés de dinheiro, fama e aceitação no mainstream? Se foi burrice na visão do Igor e da sociedade, ok, eu gosto de ser burro".

Eu não estou interessado em ficar inteligente neste sentido. É o que eu acredito. Me chamem do que quiserem que eu não ligo. Com o tanto que eu faça o que quero, vocês, a sociedade e o Igor, façam o que quiserem. Todos vamos morrer. No final, eu fiquei com o que era meu.

Monark

O que Igor 3k disse sobre Monark?

Igor 3K, criador do podcast Flow, respondeu se seu ex-sócio, Monark, é uma pessoa "burra". Durante participação no Alt Tabet, do Canal UOL, o influenciador destacou que Monark "tem um jeito muito particular" de enxergar o mundo, e posta coisas na internet sem ponderar os próprios atos e pensamentos.