Esposa de Amado Batista é miss, bióloga e ostenta casamento 'maravilhoso'

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, rebateu as especulações sobre uma suposta crise no casamento. A miss gravou um vídeo após rumores de que teria sido traída pelo cantor.

A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso. Calita, em vídeo no Instagram

Quem é Calita Franciele

Ela é natural de Nova Xavantina, a 650 km de Cuiabá (MT). O município conta com pouco mais de 24 mil habitantes.