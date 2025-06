Max Verstappen se recusou a gravar cena com Brad Pitt, diz jornal

Max Verstappen, 27, teria se recusado a gravar uma cena ao lado de Brad Pitt, 61, no novo filme "F1: O Filme".

O que aconteceu

A produção é assinada por Lewis Hamilton e Verstappen é um rival histórico do britânico. O piloto da Red Bull se negou a gravar uma cena ao lado de Pitt, onde seria apenas um figurante de um clube noturno. As informações são do jornal The Telegraph.

Além disso, Verstappen também perdeu a estreia do filme em Nova York e a sessão exclusiva que foi feita para pilotos em Mônaco.