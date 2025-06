Marlon vira vilão? Punição afeta destino do policial em 'Dona de Mim'

No capítulo desta sexta-feira (27) em "Dona de Mim" (Globo), Samuel e Leo enfrentam Vanderson e acionam a polícia, e o rapaz acaba fugindo. Davi vê Leo com Samuel e desabafa com Gisele e Ayla.

Samuel conta a Abel sobre Vanderson, e Filipa aconselha o marido a pressioná-lo. Abel anuncia a Jaques que entrou com uma medida protetiva contra Vanderson.

Leo procura Davi, que afirma que jamais amará de novo. Kami repreende Lucas por prometer levar Dedé para buscar Ryan. Danilo e Pam se beijam.