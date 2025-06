Mari Bridi volta às novelas após 20 anos e separação de Rafael Cardoso

A atriz teve certeza de que queria voltar à atuação ao participar do projeto Potencializa Globo, no ano passado. "Um projeto sensacional que trabalha não só com atores de todos os lugares do Brasil, mas também com preparadores maravilhosos. Foi bem transformador participar... Era uma coisa que eu gostava de fazer e que, em algum momento, ficou perdida. A partir disso, surgiu a oportunidade de voltar e fazer a novela."

A última novela de Mari foi "Floribella", exibida pela Band em 2005. Filha da jornalista Sonia Bridi, a atriz também participou de "Malhação" (2004).

Pensei que eu tivesse perdido um pouco esse lugar de ser atriz. Comecei a trabalhar com internet, o que é muito prazeroso, amo dividir meu dia com todos os seguidores, é uma coisa que eu vou continuar fazendo, mas voltar a atuar foi um presente... É muito legal fazer várias coisas. Mari Bridi

O retorno às telinhas acontece quase três anos após Mari se separar do ator Rafael Cardoso. O casamento de 15 anos terminou em dezembro de 2022. Os dois são pais de Aurora, 10, e Valentim, 6.

Mari, aliás, enfrenta o ator na Justiça em um processo sobre a guarda dos filhos, que corre sob sigilo. Ela e a mãe também têm medidas protetivas contra ele.