Klara Castanho surge de biquíni para se despedir de 'Garota do Momento'

Klara Castanho, 24, postou foto de biquíni para se despedir da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que aconteceu

A atriz fez uma postagem se despedindo da novela que terá seu último capítulo exibido hoje. "Como eu quis estar nesse projeto. Peço desculpas se pareço redundante ou repetitiva, mas é a mais absoluta verdade. Hoje nossa viagem aos anos 1950 se encerra. Nosso caminho de aprendizado, amor, renovação, esperança e felicidade. Como fomos felizes", escreveu ela na legenda.

Na trama, Klara interpreta Eugênia, jovem que vivia com o trauma de ter tido os braços queimados em um incêndio. Na foto postada no Instagram, a artista surge caracterizada com as cicatrizes da personagem à mostra.