De biquíni, Halle Berry quase mostra demais: 'Não consegue se conter'

Halle Berry ainda destacou que não conseguia se conter ao ouvir a nova canção. "Quando a música do seu parceiro é tão boa que você simplesmente não consegue se conter! Confira o novo EP do Van Hunt, "A Heart Full Of Questions", disponível em todas as plataformas", reforçou na legenda.

Biquíni de Halle Berry cai durante vídeo dançando Imagem: Reprodução/Instagram