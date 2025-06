Gracyanne Barbosa sofre acidente em academia e mostra corte: 'Chateada'

Além do susto, Gracyanne teve dores intensas e precisou reduzir a intensidade dos treinos. "Vou contar para vocês uma coisa que me deixa chateada: é quando eu não consigo treinar bem. Hoje senti o joelho pra caramba e ainda senti a parte da frente da canela. Achei que não ia ficar dolorido, mas além de arrancar um pedacinho da canela, ainda fiquei com a parte da tíbia bem sensível", relatou.

Mesmo diante do contratempo, a influenciadora procurou manter o bom humor. "O choro pode durar uma noite, mas o sorriso vem durante o dia. É isso que a gente tem que levar para a vida: não se deixar abater. Por mais que você esteja vivendo um problema, uma coisa difícil, saiba que vai dar certo. Sempre dá. Então, tem que ter fé, acreditar e, obviamente, correr atrás", declarou a famosa.