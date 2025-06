Gloria Gaynor diz que Espírito Santo a salvou da cocaína: 'Falou comigo'

Gloria revelou que o cerne do filme é mostrar como a religião é importante para sua vida. "Quero que as pessoas vejam como a fé em Deus me ajudou a descobrir meus talentos e a prosperar, não somente sobreviver. A vida é dura, mas sempre há um caminho", disse.

Sobre o sucesso inabalável de "I Will Survive" —a 2ª música mais tocada no mundo, segundo ela—, a artista foi taxativa. "É um presente divino. Quando gravei, estava me recuperando de uma cirurgia na coluna e havia perdido minha mãe. A letra falava diretamente comigo".

A canção, que completa 47 anos em 2025, ganhou status de hino LGBTQ+ — algo que Gloria celebra. Para ela, a canção é uma mensagem de esperança e fé, mostrando aos fãs ser possível superar as dificuldades. "É uma celebração da tenacidade do espírito humano, e esse foi meu propósito quando gravei a música."

Cristã fervorosa, a artista defende que "homofobia é obra do Satanás", quem ela julga estar "muito ocupado ultimamente".

O maior truque de Satanás foi convencer os outros que ele não existe. Ele não só existe, como anda bem ocupado ultimamente. Ele faz as pessoas acharem que o ódio e a intolerância estão dentro delas, mas isso não é verdade.