Desfecho angustiante: Clarice morre em 'Garota do Momento' após levar tiro?

A principal questão a ser solucionada no último capítulo de "Garota do Momento" (Globo) é o destino de Clarice (Carol Castro). Será que ela morre após levar um tiro de Juliano (Fábio Assunção)?

O que acontecerá

Apesar de levar um tiro durante o sequestro armado por Juliano, Clarice sobrevive. A pintora é levada ao hospital, mas sofre apenas ferimentos leves. Ainda no mesmo dia, recebe alta e comemora a liberdade com a família na pensão, usando uma tipoia no braço.