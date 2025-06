Defesa de Diddy afirma que julgamento é motivado por interesses financeiros

Ainda durante a sustentação, o advogado admitiu o episódio de violência doméstica contra a ex-namorada Cassie Ventura. Mesmo assim, a defesa do rapper afirmou que o relacionamento entre os dois era "baseado em amor".

No decorrer do julgamento, Sean "Diddy" Combs optou por permanecer em silêncio. Enquanto o Ministério Público convocou 34 testemunhas para reforçar as acusações, a defesa do rapper adotou uma estratégia diferente e não chamou nenhuma testemunha para depor em seu favor.