Ex-estrela diz que Disney a vetou de filme por cena de agressão sexual

A mesma preocupação ressurgiu quando recebeu a proposta de "A Rede Social" (2010). Com isso, ela procurou o presidente e diretor de operações da Disney na época, Gary Marsh.

Brenda Song justificou que era uma ótima oportunidade para sua carreira. "Pensei: 'Sou atriz. Quando me contratou, eu não era herdeira de um hotel. Se alguma vez fiz algo na minha vida pessoal que chamasse atenção negativa para a sua empresa, entendo. Mas esta é a última temporada da série e esta é a oportunidade da minha vida'. E tive muita sorte, eles me apoiaram muito e me permitiram fazer este filme que realmente mudou a minha vida."