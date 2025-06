Banda católica diz que foi impedida de tocar em festa por Fábio de Melo

O Ministério Sinal da Cruz tinha um show confirmado na cidade de Nordestina, com grande expectativa de louvor e adoração ao Senhor. No entanto, infelizmente, a apresentação não pôde acontecer como o planejado. Por motivos diversos, entre eles a irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome presente no evento, não foi possível realizar a montagem do nosso equipamento no palco principal.

Ministério Sinal da Cruz, em nota publicada nas redes sociais

Apesar de não se apresentar no palco principal do evento, a banda católica não se abalou e ficou na festa para acompanhar a missa realizada pela organização. "Participamos da Santa Missa que, originalmente, também aconteceria no palco, mas foi transferida para a parte inferior, sob os toldos. Ali, entregamos a Deus o nosso louvor, mesmo em meio às limitações".

