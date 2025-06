Andréa Beltrão diz que artista é visto como 'perigo' às pautas de direita

Andréa Beltrão, 61, disse que a classe artística é considerada um "perigo" às pautas de direita, por isso esse setor político costuma fazer críticas e ataques aos artistas.

O que aconteceu

Beltrão abordou o assunto ao falar sobre o Teatro Poeira, casa de shows no Rio de Janeiro criada por ela e por Marieta Severo, há 20 anos. Em entrevista ao jornalista Juca Kfouri, no canal do YouTube da Rede TVT, a atriz destacou que o Poeira não é apenas uma casa de espetáculo, mas que também tem o compromisso de "fomentar oficinas" para artistas de todo o país, além de exibir "espetáculos que talvez não conseguissem se apresentar em teatros grandes".

Atriz afirmou que a estrutura do teatro é mantida por recursos próprios dela e da Marieta, e reforçou a necessidade de ter patrocínio. "No começo do projeto tivemos patrocínio por três anos da Eletrobras, que ajudou a fazer oficinas gratuitas; depois tivemos patrocínio importante de 11 anos da Petrobras, mas esses recursos eram totalmente dedicados a manutenção das oficinas para formação de artistas. Nesses 20 anos, Marieta e eu continuamos investindo no teatro para o pagamento das contas, porque é um teatro que não lucra, no máximo empata as contas quando a peça vai muito bem, e mesmo assim a gente deve fazer um complemento financeiro".