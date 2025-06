Ana Castela se defende após ser criticada por prefeito: 'Fiquei assustada'

Ana Castela usou as redes sociais para responder às declarações do prefeito de Jequié (BA), Zé Cocá (PP), que a chamou de "mal educada" e a acusou de não ter atendido os fãs durante sua passagem pelo São João da cidade.

O que aconteceu

A cantora compartilhou um vídeo no qual aparece recebendo crianças em seu camarim e aproveitou para esclarecer a situação. "Sei que muita gente ficou chateada com as falas recentes do prefeito sobre mim, e por isso quero me posicionar com todo respeito e verdade", disse.

Nas imagens, Ana interage com os pequenos fãs e distribui brindes. "Atendemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo", comentou.