Zezé Di Camargo e Luciano demitem backing vocal por fala polêmica; entenda

Uma integrante da equipe de Zezé Di Camargo e Luciano foi demitida após comparar a comida nordestina a lavagem. A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles e confirmada a Splash pela assessoria da dupla.

O que aconteceu

A última apresentação dela com a dupla foi no dia 23 de junho, em Maceió. Conforme apurado por Splash com fontes próximas à equipe, a demissão aconteceu dias antes, mas Bianca ainda se apresentou em alguns shows para que o coro de backing vocals não ficasse desfalcado.

A polêmica começou durante a passagem da dupla em Floresta (PE) na quinta-feira (19). A backing vocal Bianca Alencar postou um story recomendando que os seguidores paulistas valorizassem São Paulo: "Valorizem demais os restaurantes que tem, qualquer lugar que você vai, até aqueles botecos que tem PF. Valorizem, gente. Porque só a gente sabe o perrengue que é fora".