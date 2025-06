Zé Felipe pede divórcio na Justiça após 1 mês de término com Virgínia

Zé Felipe, 27, entrou na Justiça para oficializar o divórcio com a influencer Virginia Fonseca, 26. Processo é iniciado pelo artista após um mês do anúncio do término nas redes sociais.

O que aconteceu

Informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do cantor sertanejo. "Quando há menores de 18 anos envolvidos, é necessário haver um processo judicial para oficializar a separação", informou em contato com a reportagem, negando qualquer desentendimento entre as partes.

Zé Felipe não solicitou a guarda dos filhos. Equipe do artista rebateu especulações nas redes sociais de que teria feito pedido na Justiça. "⁠No processo, é mencionada guarda compartilhada, tendo como referencial o lar materno", esclareceu a assessoria do cantor.