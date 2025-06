9ª DR do Power Couple pode ter casal eliminado no detalhe; veja parcial UOL

Nat e Eike lideravam a disputa. O casal estaria salvo, com cerca de 37,28% dos votos.

Talira e Pessina apareciam em segundo lugar e também seriam salvos. O casal somava 34,38% dos votos, um aumento com comparação à parcial anterior.

Os eliminados do dia no momento da parcial seriam Cris e Kadu. O casal estava na lanterna, com 28,34%, abaixo do que somavam na parcial de 11h.

O menos votado no r7 será eliminado hoje. O Power Couple Brasil vai ao ar a partir das 22h30, logo após "Reis".