Murilo Huff x mãe de Marília: relação foi de elogios a troca de acusações

Ela [Marília Mendonça] falou em particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela. Bruno, da dupla com Marrone, em 2021

Briga na Justiça

Murilo entrou na Justiça para obter a guarda total do filho, Léo Huff, 5, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Em contato com a reportagem, a equipe do músico informou que o desejo do artista é ficar ainda mais próximo do garoto. Diante da repercussão, o músico afirmou que decidiu recorrer à Justiça para preservar o filho.

Entendam que, para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo. Equipe de Murilo Huff em nota

O processo foi instaurado em 11 de junho e corre em segredo de Justiça. A ação, inclusive, consta com pedido de tutela provisória da criança.