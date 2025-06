Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, exibe pela 1ª vez vestido de casamento

Jeff Bezos é fundador da Amazon e proprietário do jornal The Washington Post. Ele ocupa atualmente a segunda posição na lista das pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 181,1 bilhões. Bezos fica atrás apenas de Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX, cujo patrimônio é avaliado em cerca de US$ 355,7 bilhões.