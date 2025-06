Leonardo tem crise de riso com boca de repórter: 'Para de rir do meu gloss'

Leonardo, 61, teve uma crise de riso após ser entrevistado em Sergipe.

O que aconteceu

O cantor não conseguiu conter a risada ao ser entrevistado por Erick Ricarte, da TV Aperipê. A conversa aconteceu durante o Arraiá do Povo, em Sergipe.

Leonardo se impressionou com o tamanho dos lábios do jornalista, que ainda estavam com um gloss vermelho. "Para de rir do meu gloss, menino", disparou rindo Erick.