Igor 3K diz que não queria entrevistar Pablo Marçal: 'Acabou tendo que ir'

Igor 3K diz que Monark é burro

No Alt Tabet, 3K disse acreditar que, sim, Monark "é burro". "Ele enxerga o mundo de um jeito muito particular. Acredito que ele deve falar o que pensa de uma maneira mais explicada, falar o que de fato está na cabeça dele, em vez de 'soltar' uma ideia e deixar todo mundo se digladiar por causa disso. Ele tem um jeito peculiar de enxergar as coisas e isso cria um alvo maior nele, que acreditava que não tinha como ser cancelado e foi".

Igor comenta fala de Monark sobre nazismo

3K contou que sua vida "acabou por um período ali". "No dia seguinte [a fala do Monark] não tinha mais nada, todos os parceiros que tínhamos foram embora. Perdemos muito dinheiro, perdemos a monetização de sete canais e atrapalhou minha vida de um jeito muito profundamente".

Ele destacou que adotou as medidas que podiam naquele momento, que foi romper a sociedade com Monark, mas isso não foi suficiente para minimizar os danos. "O Monark saiu do Flow no dia seguinte, fizemos o que podíamos e tínhamos que fazer, mas a reputação do meu programa foi para o chão. Tentei sobreviver, procurei parceiros, grana no mercado, desesperadamente tentando manter aquilo... Trabalhei aquele ano inteiro para resolver o problema de reputação, deu para reconstruir, mas não foi barato sobreviver".

Igor também afirmou que até hoje sofre com a fala proferida por Monark, embora ele seja contra a criação de um partido nazista. "Foi uma reação exagerada porque até hoje ainda falo sobre isso. O que preciso fazer para provar que não sou nazista? É complicado ficar se defendendo, dizendo para os outros que não sou nazista. Não concordo com o que ele fala, não endosso as falas dele".