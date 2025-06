Homofobia tirou Oscar de 'Brokeback Mountain', afirma roteirista do filme

Diana Ossana defendeu que a homofobia foi o grande fator responsável por seu filme, "O Segredo de Brokeback Mountain", ter perdido para "Crash - No Limite" o Oscar de Melhor Filme em 2005.

O que aconteceu

A roteirista lembrou que "Brokeback Mountain" vinha vencendo "Crash" em todas as premiações daquele ano. "As pessoas querem negar isso [preconceito homofóbico contra o filme], mas o que mais poderia ter sido? Havíamos ganhado tudo até então!", protestou ela, em conversa com o portal Deadline.

Diana apontou ainda que nomes importantes da Academia, como Ernest Borgnine e Tony Curtis, admitiram publicamente não ter visto o longa. "Tenho absoluta certeza de que esse bloco de votantes impediu que o longa ganhasse o Oscar de Melhor Filme."