Gracyanne Barbosa diz que vai sortear seguidor para passar dia com ela

Gracyanne Barbosa, 41, disse que vai sortear um fã para passar um dia com ela.

O que aconteceu

A musa fitness decidiu aderir à sugestão de um seguidor, ao abir uma caixinha de perguntas no Instagram. Uma fã sugeriu: "Sorteia um seguidor pra treinar com você? Estou pronta".

A influenciadora achou uma boa ideia e disse que não quer somente treinar ao lado do fã, mas sim, passar o dia com ele. "Quem aceita? Mas vai ter que passar um dia inteiro comigo, treinar, comer ovo e fazer o que eu faço. Vou pagar o mensal da academia e dar um mimo. Como eu poderia escolher? Sugestões? Comentários no feed? Quem mais interagir?", escreveu.