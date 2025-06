Fernanda Paes Leme diz se arrepender de post polêmico sobre Bruno Gagliasso

Ela pontuou que deveria ter falado com Bruno no privado em vez de fazer o post publicamente. "Ali os perfis de fofoca viram um prato cheio para criar um clima [entre a gente], um caso em que pessoas podem ficar magoadas, que pode escalonar de uma forma que nunca foi sua intenção. E você fala: 'meu Deus eu deveria ter guardado isso para mim ou falar diretamente para a pessoa'".

Bruno e Paes Leme são amigos há muitos anos, e ela já chegou a trabalhar com a esposa dele, Giovanna Ewbank. No entanto, os fãs notaram um distanciamento de Fernanda com o casal. Embora ainda se sigam nas redes sociais, eles não são mais vistos juntos publicamente.