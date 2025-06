Ex-repórter do Balanço Geral revela tumor no cérebro durante gravidez

Ex-repórter do Balanço Geral Rio, Luciana Picorelli revelou um momento delicado ao falar sobre problemas de saúde enfrentados durante a gravidez.

O que aconteceu

A comunicadora contou que foi diagnosticada com um adenoma hipofisário, um tumor benigno que se desenvolve na glândula hipófise, localizada no cérebro. "Até hoje não precisei operar, graças a Deus! Mas faço tratamento e tomo uma injeção todos os meses. Isso mexeu muito comigo. Mexeu com a minha estrutura completamente. Nunca mais tive o corpo que eu tinha antes", desabafou em entrevista à revista Quem.

Luciana lembrou que o caminho até o diagnóstico foi longo e doloroso. "Cheguei a passar por muitos médicos, que na época não conseguiram identificar o meu caso, porque, segundo eles, não tinham visto algo parecido ainda. Então eu fazia exame atrás de exame e não era identificado exatamente o que tinha".