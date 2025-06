Esposa de Amado Batista reage após rumores de traição: 'Auge do casamento'

Calita Franciele, 23, esposa de Amado Batista, 74, rebateu as especulações de uma crise em seu casamento.

O que aconteceu

A miss gravou um vídeo após os rumores de que teria sido traída pelo cantor. "Eu quero deixar bem claro aqui, da minha parte, que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é: nosso casamento parece que está cada dia melhor", afirmou.

A modelo falou que a relação com Amado nunca esteve tão boa. "A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso", declarou ela em um perfil reserva no Instagram.