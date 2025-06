Dupla que fez show com plateia vazia anuncia separação após 13 anos

Em 2024, eles passaram por uma situação inesperada durante um show na cidade de Araguaína, Tocantins: subiram para se apresentar com o espaço do público vazio. À época, Felipe publicou um vídeo do momento com um relato:

Na hora da abertura do show me arrepiei todo. Minutos antes de começar, o Matheus me disse: 'Daqui a um tempo vamos fazer tanto sucesso que não vai caber o povo pra ver a gente'. Eu estava forte, mas depois dessa fala, tive que segurar, porque não é fácil. Vivemos o nosso sonho com muito amor e seguimos firmes e fortes. Desistir não é uma opção.