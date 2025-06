'Cuckoo: O Medo Chama' traz jovem atriz em fórmula consagrada de terror

Para quem gosta de terror, "Cuckoo" é um bom exemplar de uma fórmula consagrada.

"Cuckoo: O Medo Chama", 2024

Direção Tilman Singer

Elenco Hunter Schafer, Jan Bluthardt, Marton Csokas

Classificação 18 anos

Onde Prime Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Imagem: O2 Play/Divulgação

Uma jornada pessoal entre paisagens maranhenses

Se "Ainda Estou Aqui" e "O Agente Secreto" representam uma elite sofisticada entre os filmes brasileiros, produções mais modestas estão surfando na onda. "Betânia" teve boa passagem no Festival de Berlim, e Diana Mattos ganhou prêmio de atriz no Festival do Rio, no papel de uma parteira idosa que, depois da morte do marido, decide voltar ao povoado onde nasceu. Para quem gosta de filmes "turísticos", as paisagens do Maranhão são incríveis. "Betânia", 2024 | Direção - Marcelo Botta | Elenco - Diana Mattos, Ulysses Azevedo, Nádia De Cássia | Classificação - 12 anos | Onde - AppleTV

Imagem: Kare Production/Divulgação

Fanny Ardant brilha em drama romântico francês

Dois amantes se reencontram 15 anos depois de seu relacionamento. Ela, arquiteta aposentada, avó e viúva, está com 71 anos, e ele, médico feliz no casamento, com 45. Esse filme, que demorou bastante a chegar ao circuito brasileiro, prova duas coisas: ninguém faz filmes de revisionismo romântico tão bons quanto os franceses, e Fanny Ardant, a musa de François Truffaut, continua deslumbrante ao ultrapassar os 70 anos. "Os Jovens Amantes", 2021 | Direção - Carine Tardieu | Elenco - Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France | Classificação - 14 anos | Onde - Looke, AppleTV