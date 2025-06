Eric Dane estrela nova série após diagnóstico de ELA: 'Me mantém alerta'

Eric Dane, 52, conhecido por sua participação em "Grey's Anatomy", revelou, em abril, o diagnóstico de ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), doença degenerativa que afeta os neurônios motores, responsáveis pelos movimentos voluntários. Mais recentemente, ele afirmou que já não tem os movimentos de um dos braços.

Apesar do momento delicado e contrariando as expectativas, o ator está estrelando uma série nova, "Countdown", que chega hoje ao Prime Video. Em conversa com Splash, Dane falou sobre o equilíbrio entre saúde e carreira —e como o projeto tem sido terapêutico. "Isso me mantém ativo, me mantém alerta e eu amo as pessoas com quem estou trabalhando".