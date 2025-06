Clássico e contemporâneo: Festa do Cinema Italiano acontece em 23 cidades

Com uma programação extensa, começa hoje a 8½ Festa do Cinema Italiano. Esta é a 12ª edição do evento que traz títulos inéditos, pré-estreias e clássicos italianos às salas de cinema de Norte a Sul do Brasil.

Flavia Guerra, que integra a equipe do festival, diz no videocast Plano Geral desta quarta-feira que o evento contará com "filmes marcantes", bem como "o que há de mais novo" no cinema contemporâneo do país. Ao todo, 23 cidades brasileiras terão exibições —inclusive, algumas gratuitas.

Entre os destaques está o clássico de 1960 "La Dolce Vida" (Federico Fellini), exibido em cópia restaurada, adianta Flavia. "É uma emoção", diz. "Este é um filme do qual não me canso".