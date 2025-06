Cecília toma atitude corajosa para livrar filha das mãos de vilão

No capítulo de sexta-feira (27), da novela "Vale Tudo" (Globo), Celina diz para Odete que Heleninha não merece tê-la como mãe. Maria de Fátima e César fazem as pazes.

Cecília evita atender as ligações de Marco Aurélio, mas percebe que Sarita gosta do tio. Afonso e Heleninha ficam chocados com a reação de desprezo de Celina por Odete.

Marco Aurélio fica irritado com a recepção de Cecília, que avisa ao irmão que não quer que ele chegue em sua casa de surpresa. Raquel consegue passar na primeira fase do concurso.