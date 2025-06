Carolina Dieckmmann, 46, exibiu seu "shape" trincado nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz mostrou o abdômen trincado após o treino. Ela posou com um top e um shorts preto hoje nos stories do Instagram.

Intérprete de Leila no remake de "Vale Tudo" ainda falou do seu objetivo com os exercícios. "Construindo músculos, né?", ressaltou na legenda.