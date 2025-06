Bianca Bin sobre fama de musa fitness: 'Não é canetinha, é hábito'

Bianca Bin, 34, retoma na próxima segunda-feira o papel de Maria em "Êta Mundo Melhor", continuação da novela "Êta Mundo Bom", de 2016. Durante o lançamento da nova produção, a atriz comentou a fama de musa fitness e brincou: "Não é plástica, não é canetinha, não é remedinho. É mudança de hábito".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Acostumada a compartilhar seus treinos e as mudanças de seu corpo nas redes sociais, a atriz diz que isso é apenas a ponta do iceberg. "Quando você vê o espelho dando resultado, é porque internamente já está tudo melhor. Essa rotina me ajuda a cuidar da minha ansiedade, da depressão, de tudo isso que é inerente ao ser humano e que a gente tem que cuidar. É endorfina, é serotonina... são todas as coisas que fazem toda a diferença para a minha saúde."