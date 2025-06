Bia paga por todas suas maldades no último capítulo de 'Garota do Momento'

Bia (Maisa) será presa no último capítulo da novela "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

A filha de Juliano (Fábio Assunção) pagará por suas maldades no capítulo de amanhã de "Garota do Momento". Bia será condenada pelo roubo do colar.