Alice Wegmann detona Léo Lins após piadas com Preta Gil: 'Monstro'

No palco, Lins fez piada sobre o tratamento de Preta. "A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer", disse ele, de acordo com o jornal.

O evento contou com uma proibição de celulares e um grande público. Apesar das recentes polêmicas do humorista, cerca de 700 pessoas teriam comparecido ao show de comédia.

No início do mês, Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão por fazer piadas preconceituosas. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público Federal (MPF) por conta do show "Perturbador", no qual ele ironiza temas como abuso sexual, zoofilia, racismo, pedofilia, gordofobia, entre outros tópicos.